El próximo miércoles 21 de octubre, la Justicia Federal dará a conocer el veredicto en uno de los procesos judiciales más extensos y resonantes de San Juan: el juicio por la desaparición del ingeniero Raúl Félix Tellechea, visto por última vez en septiembre de 2004.

Después de casi tres años de audiencias, más de 200 testigos y un expediente que se prolongó por dos décadas, el tribunal deberá resolver la situación de siete imputados, entre los que se encuentran los exdirectivos de la Mutual de la UNSJ, Luis Moyano y Miguel del Castillo.

La querella solicitó la pena máxima de prisión perpetua, mientras que la defensa expuso en los alegatos finales su postura, asegurando que el caso carece de pruebas concretas y se sostuvo sobre un “relato ficcional”. Los acusados sostienen que el proceso se construyó a partir de “meras conjeturas”, con el único objetivo de responsabilizar a dirigentes mutualistas.

Sumado a esto, afirmaron que existen múltiples testimonios que ubican a Tellechea con vida entre el 28 y 29 de septiembre de 2004, incluso después de la fecha oficial de su desaparición. Entre ellos sobresale el testimonio del matrimonio Dobladez-Torres, que afirmó haber conversado con el ingeniero en la puerta del Banco San Juan, donde lo vieron nervioso y expectante.

También se mencionaron avistamientos posteriores en la Terminal de Ómnibus de San Juan, en San Luis y en La Plata, aunque estos últimos nunca fueron incorporados tempranamente al expediente por la familia, lo que la defensa calificó de “inexplicable”.

Los exdirectivos acusados argumentan que se intentó instalar la figura de desaparición forzada como una maniobra para ocultar presuntas irregularidades financieras cometidas por el propio Tellechea. Según la documentación secuestrada en su departamento, habría participado en maniobras de sobresueldos, falsificación de planillas y órdenes de compra adulteradas, con un perjuicio estimado en 28 millones de pesos a valores actuales.

La defensa recordó que los exdirectivos fueron sobreseídos en la causa económica y que la propia Justicia describió con detalle cómo las maniobras se habrían llevado a cabo por Tellechea.

Otro de los ejes planteados en la etapa final del juicio fue el papel del supuesto “arrepentido”, Cortez Páez, quien en su momento relató un presunto secuestro, pero nunca ratificó su versión ante un tribunal. Finalmente, tanto la querella como la fiscalía lo desvincularon de la acusación, aunque la hipótesis se mantuvo durante más de 20 años.

Para los defensores, este hecho refleja que el proceso se sostuvo sobre versiones inconsistentes y sin respaldo probatorio, y que nunca se acreditó que Tellechea hubiera sido privado de su libertad por personas o fuerzas de seguridad.