A dos semanas del macabro hallazgo de un feto en un basural del departamento Caucete, la investigación judicial sigue abierta pero sin pistas firmes. Aunque la fiscalía continúa con múltiples líneas de trabajo, hasta el momento ninguna hipótesis logró avanzar lo suficiente como para identificar a la madre ni esclarecer las circunstancias de la muerte.

El caso se conoció cuando dos personas encontraron una bolsa con restos fetales entre los residuos. Desde entonces, el fiscal Francisco Micheltorena, a cargo de la causa, trabaja junto al equipo del Ministerio Público Fiscal en esclarecer si se trató de un aborto espontáneo, un aborto inducido o un posible homicidio.

Hipótesis descartadas y un proceso sin definiciones

Durante los primeros días de la investigación, una de las líneas apuntaba a una vecina del barrio, señalada de forma interna por otras personas. Sin embargo, esa posibilidad fue rápidamente descartada. “No era esa chica”, aseguraron fuentes judiciales, que aclararon que se evitó hacer públicas las conjeturas para no generar un señalamiento injusto.

Otra pista surgió a partir de un llamado al 911, en el que una mujer informaba haber sufrido una pérdida. Pero tras el seguimiento de esa denuncia, también se descartó su vinculación con el caso. “Esa hipótesis también se cayó”, dijeron allegados a la causa.

Si bien la causa no fue archivada y sigue en plena investigación, el tiempo transcurrido sin avances genera preocupación. “Pasa el tiempo y no hay precisiones. No se ha dado con un hilo conductor que nos lleve a algo concreto”, indicaron las fuentes consultadas.

El trabajo de campo continúa con intensidad. Desde el COE (Centro de Operaciones de Emergencias), se desplegó un operativo especial en Caucete, con guardias rotativas que trabajan las 24 horas y tecnología de última generación para procesar cada dato que llega.

En paralelo, el equipo analiza imágenes de cámaras de seguridad de fincas cercanas al basural, realiza ciberpatrullaje en redes sociales y coteja información obtenida a partir de llamados telefónicos anónimos.

Una de las pocas evidencias concretas halladas es una calza con manchas de sangre, que fue sumada a la causa como posible elemento clave para identificar a la persona gestante o reconstruir la escena.