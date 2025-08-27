La situación de los policías Cristian Aciar y Gabriel Mariño se agravó luego de que la fiscalía formulara nuevas imputaciones en su contra. Ambos ya estaban acusados por vejaciones y apremios ilegales en concurso ideal con lesiones graves agravadas, pero ahora enfrentan cargos adicionales por falsificación de instrumento público y privación ilegítima de la libertad, agravados por su condición de funcionarios policiales.

El fiscal Iván Grassi, quien amplió la investigación, sostuvo que surgieron nuevos elementos de prueba que comprometen aún más a los efectivos, quienes habían recuperado la libertad tras una prisión preventiva. Además de los ilícitos iniciales, habrían ejecutado una detención sin motivos y modificado datos para encubrir la acción.

Durante la audiencia frente al juez de Garantías, Mariano Carreras, la fiscal ayudante Victoria Martín expuso que testigos aseguraron que la víctima, Cristian Morales, y un acompañante fueron aprehendidos sin razón la madrugada del 1 de julio en Rawson. Sin embargo, en las actas firmadas por los imputados figuraba que habían protagonizado un altercado en la vía pública.

Las inconsistencias se repitieron en los registros policiales: vecinos declararon que Morales no cometía ninguna irregularidad al momento de la detención, mientras que las cámaras de seguridad mostraron horarios que no coincidían con lo asentado en los libros de novedades. Además, la fiscalía puso en duda la autenticidad de las firmas que figuran en la liberación de los detenidos, por lo que se ordenaron pericias caligráficas.

En la causa también está imputado el agente Alejandro González, aunque sólo por los delitos vinculados a la golpiza. No se descarta que otros efectivos puedan quedar comprometidos a medida que avance la investigación.

La víctima, un albañil de 35 años, ingresó en buen estado a la Comisaría 6ª, pero horas después fue hallado por su familia en estado crítico, con convulsiones y graves lesiones en la cabeza. Según los testimonios, Morales se habría negado a quitarse la ropa cuando recibió golpes de puño y fue arrojado contra una pared por al menos dos policías. Fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde se le diagnosticó fractura de cráneo y hemorragia interna.

A pedido de la fiscalía, el juez resolvió extender la investigación por cuatro meses más, mientras los tres policías imputados permanecen en libertad desde el 8 de agosto, cuando el Tribunal de Impugnación morigeró las medidas coercitivas.