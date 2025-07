Una situación alarmante se conoció este domingo cuando una niña de apenas dos años ingresó al Hospital Marcial Quiroga con signos evidentes de intoxicación. Según confirmaron fuentes oficiales a Diario 13, los estudios médicos detectaron presencia de cocaína en su sangre.

Según comentaron fuentes oficiales a este medio, durante este lunes, la niña habría sido llevada al hospital por su madre, quien advirtió que no sabía qué le sucedía a su hija, pero que no podía caminar bien. En un primer momento, los médicos barajaron la posibilidad de un traumatismo craneal, sin embargo, notaron que algo no está bien y decidieron realizarle análisis toxicológicos. Los mismos arrojaron positivo en cocaína.

La nena junto con su mamá, quienes residen en La Bebida, Rivadavia, fueron atendidas en la guardia del nosocomio del mismo departamento y cuando la madre fue notificada por los médicos sobre el resultado de los análisis, habría querido darse a la fuga.

De inmediato, realizaron la denuncia y el hospital puso a disposición la historia clínica de la niña para continuar la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Cavig. Según la denuncia, la menor se encuentra en el hospital hasta que se tome alguna decisión. Además, tiene dos hermanos menores de edad, quienes la justicia también están tomando en cuenta.