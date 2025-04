Se conocieron nuevos detalles sobre la violenta agresión que sufrió Juan Manuel Salvalaggio, un reconocido productor de fiestas electrónicas en San Juan, también propietario de algunos locales nocturnos. El empresario fue brutalmente atacado el pasado viernes en el ingreso a su vivienda, en pleno centro sanjuanino.

El fiscal de flagrancia, Dr. Alberto Martínez, en diálogo con Canal 13, confirmó que el hecho ocurrió el viernes 12 de abril, cerca de las 18:30 horas. “Juan Manuel fue abordado por tres personas en el ingreso del edificio donde vive, en calle Santa Fe entre Salta y España. Fue agredido, de acuerdo a su denuncia, por estos sujetos que, según él, eran de Buenos Aires por el acento. Intentaron ingresarlo a su departamento y le pedían dinero”, detalló el fiscal.

La víctima sufrió lesiones severas como consecuencia del ataque. “Lo golpearon, fue lesionado y trasladado en ambulancia al Hospital Rawson. Estuvo en observación. Hay un certificado médico y también Salvalaggio ha acompañado mayor información médica. Según la información que tenemos al día de hoy, sería operado a la brevedad por lesiones en el pómulo, el maxilar y la nariz”, precisó Martínez.

La Fiscalía solicitó información a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en busca de antecedentes sobre los detenidos. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido respuestas. “Tenemos la audiencia de presentación hoy a las 16 horas, donde imputaremos, en principio, el delito de robo agravado en grado de tentativa por ser cometido en poblado y en banda, según el artículo 166 inciso segundo del Código Penal. También podría considerarse el inciso primero, si las lesiones resultan ser graves —es decir, con más de 30 días de recuperación—. Esa calificación tendría un mínimo de 5 años de pena”, explicó.

Respecto al posible móvil del ataque, Martínez fue cauto: “No podemos aventurarnos todavía. Estamos en plena etapa de investigación. Lo que sí tenemos debidamente acreditado son las lesiones. Salvalaggio declaró que el motivo habría sido un intento de robo, ya que acababa de realizar una fiesta electrónica y había tenido una buena recaudación”.

Consultado sobre versiones que vinculan a los agresores con una facción de la barra brava de Racing, el fiscal aclaró: “La Fiscalía no tiene constancia de esa información. Es una fuente no confirmada, no tenemos datos oficiales al respecto”.

No obstante, ya se incautaron los teléfonos celulares de los tres detenidos. “Haremos el peritaje correspondiente para extraer la información necesaria. Si surge un móvil más complejo, remitiremos las actuaciones a quien corresponda”, concluyó Martínez.