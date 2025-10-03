Tras semanas de declaraciones, testigos y peritajes médicos, el juicio por la muerte de Julieta Viñales llega a su instancia decisiva. En diálogo telefónico con Compacto 13, la madre de la joven, Cyntia Aboal, expresó su firme postura frente a la inminente sentencia: “Nosotros queremos la pena máxima”.

El proceso judicial comenzó el pasado 9 de septiembre y, según la familia, estuvo cargado de momentos difíciles. “Mañana (viernes 3 de octubre) a las 10 vamos a tener el veredicto, se ha extendido bastante el juicio desde el 9 de septiembre con todas las declaraciones, los testigos y los médicos que han sido muy contundentes en el desastre que hizo Babsía en Julieta”, explicó Aboal.

La madre recordó especialmente las audiencias en las que declaró el médico acusado: “El día de hoy fue muy duro, como el viernes pasado en el que declaró Babsía. Fue lamentable escuchar tantas mentiras y sobre todo que Julieta no está para defenderse”.

Entre los puntos más críticos, la familia denunció falencias en la atención médica: “Han dicho cosas ilógicas, que nos explicaron los riesgos de la cirugía de amígdalas y el postoperatorio. En ningún momento nos explicó nada, tampoco que una de las amígdalas era muy grande”.

Además, cuestionó que el profesional intentara desligarse de responsabilidades: “Desligarse de su acto médico y tirarle la culpa a los médicos del hospital Rawson no corresponde. La verdad es que los médicos que estaban de guardia le salvaron la vida a Julieta en ese momento, si no hubiera muerto ese mismo día”.

En cuanto a las penas, la familia pidió que el tribunal aplique la sanción más severa: “Nosotros pedimos la pena máxima que es la inhabilitación por 10 años y 5 años por homicidio culposo. Fiscalía pidió 3 años porque no tiene antecedentes penales”.

Aboal fue tajante al remarcar que buscarán justicia sin detenerse: “Lo que ha hecho con Julieta debe ser la pena máxima. No puede seguir poniendo en riesgo la vida de otros pacientes. Vamos por todo, si queda absuelto, que no creo, seguiremos apelando. Iremos hasta donde tenemos que llegar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.