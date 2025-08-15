Un insólito episodio tuvo lugar en los tribunales de San Juan cuando un joven, enterado en una audiencia de que debía ir a prisión preventiva, descargó su ira a patadas contra una pared, provocando un boquete.

El protagonista fue Andrés Roque Santana (24), detenido el pasado 6 de marzo en Chimbas tras ser sorprendido transportando objetos robados —incluyendo una balanza digital, una bicicleta rodado 16, herramientas y un termo— provenientes de una vivienda de la zona.

Durante una audiencia el 4 de agosto, la jueza de Garantías, Flavia Allende, dictó 20 días de prisión preventiva. Según publico el sitio Tiempo de San Juan, esa decisión desató la furia del imputado: mientras era escoltado hacia los calabozos, descargó su enojo a golpes y patadas contra una pared de Durlock, generando un hueco de 84 cm de largo por 41 cm de ancho, y atravesando completamente la estructura hasta romper el lado opuesto, a una altura de 1,19 metros. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad interna.

Finalmente, el 14 de agosto se selló un acuerdo mediante un juicio abreviado, en el cual Santana admitió su responsabilidad en los delitos de encubrimiento y daño agravado contra la administración pública, en concurso real. La pena convenida fue de un año y tres meses de prisión efectiva, junto con la imposición de reglas de conducta.