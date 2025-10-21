A cuatro días del homicidio de Matías Díaz en el interior de la Villa San Patricio, se entregó el principal sospechoso de haber efectuado el disparo mortal contra el joven de 26 años. Con el acompañamiento de la abogada penalista Filomena Noriega, el acusado, de apellido Lucero, ingresó por la puerta de Tribunales para presentarse ante la justicia.

La víctima fue asesinada a balazos mientras estaba sobre la calle Formosa, entre América y Colón. En esos momentos, un motociclista se acercó y, a bordo de su moto, le disparó al menos cuatro veces. De esos cuatro gatillazos, dos balas impactaron en el cuerpo de Díaz, lo que le provocaron la muerte. Según las primeras investigaciones a cargo de la UFI Delitos Especiales, el caso podría tratarse de un sicario que iba en búsqueda de un objetivo.

Esta hipótesis fue descartada, pero se evalúa la posibilidad de que sea un ajuste de cuentas. Noriega, la abogada de Lucero, manifestó que “eran amigos y después tuvieron conflictos personales. La víctima supuestamente le arrebataba la moto y le pedía dinero de rescate. Eso lo habría hecho unas tres veces”.

La víctima y el supuesto victimario eran vecinos. Noriega explicó que esperaron varios días para entregarse porque “queremos salvaguardar la integridad de él, de su hijo pequeño y de su esposa. Es padre de un menor de edad y no tiene antecedentes”. Por último, la letrada dijo que iniciaron acciones legales contra la familia de la víctima ya que, horas después del homicidio, le incendiaron la casa.