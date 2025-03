Luciano Montivero, un prófugo vinculado a una banda de boqueteros, se presentó ante la Justicia durante la mañana de este miércoles. El joven, de 21 años, había sido intensamente buscado y, en las últimas horas, publicó un polémico mensaje en redes sociales bajo su nombre artístico, "El Tity lmc".

En su publicación, escribió: “Por más mierda que suban o hablen sobre mí, solo trato de no bajar los brazos y seguir con lo que más me gusta. No se crean todo lo que ven por ahí. Bendiciones, Dios me lo bendiga”. Además, compartió un adelanto de un video, anunciando que lo subiría a un nuevo canal.

Montivero se presentó ante la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Claudia Salica, y quedó detenido. Ahora se espera la audiencia de formalización para determinar su situación legal. Según la fiscalía, estaría implicado en al menos siete hechos delictivos y habría actuado junto a su padre —ya condenado— y otros integrantes de la banda. Su rol en la organización sería de "soporte".

Esta banda, dedicada a robos mediante el método del "boquete", ya tiene a varios de sus miembros tras las rejas, a la espera de juicio. Entre los delitos que se les imputan, destaca el ataque a la metalúrgica Alumetal.

Recientemente, seis miembros de la banda recibieron condenas tras acuerdos en juicios abreviados. Los primeros en ser sentenciados fueron:

Jonathan Flores Pereira: 4 años de cárcel.

Roberto Riveros: 3 años y 4 meses de prisión.

Franco Fernández: 4 años y 8 meses de prisión efectiva.

Juan José Sánchez: 5 años y 8 meses de prisión efectiva.

Pedro Matías Montiveros Cabanay: 5 años y 4 meses de prisión.

Leonardo Alberto Galleguillo: 3 años de prisión condicional.

La fiscalía sostiene que estos delincuentes planificaban meticulosamente sus acciones, estudiando comercios, víctimas, movimientos, condiciones climáticas y rutas de escape para evitar ser detectados.