Este viernes crecieron los rumores de que el último sospechoso por el crimen de Emir, el niño baleado en el barrio Valle Grande en Rawson, iba a entregarse a la Justicia. Esto surgió porque una abogada del chico se contactó con el fiscal del caso. El joven llegó acompañado por la conocida abogada penalista Filomena Noriega.

El hombre fue identificado como Gabriel Orostizaga, más conocido como “El Gabi” en la zona del barrio Valle Grande. Era el último sospechoso por el crimen del niño y se encontraba prófugo desde el martes 14 de octubre.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del martes, cuando una gresca entre personas en el interior del barrio Valle Grande, dejó como saldo a un niño de siete años fallecido producto de un balazo en el pecho.

