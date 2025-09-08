Ella es la acusada de darle una golpiza a la directora de una escuela

Las autoridades revelaron la identidad de la detenida y compartieron imágenes de las lesiones que le provocaron a la víctima.

El caso que generó conmoción en la comunidad educativa de Santa Lucía tiene a una madre y a su hija como principales sospechosas. Se trata de María Margarita Galleguillo, de 52 años, con domicilio en Villa Marini, quien fue aprehendida el viernes por la tarde luego de protagonizar un violento ataque dentro de la Escuela 25 de Mayo.

El hecho se produjo alrededor de las 15:45 del 5 de septiembre en el mencionado establecimiento, ubicado en calle Paraguay al 899 este. En ese momento la directora del colegio había citado a una alumna de 17 años para dialogar sobre su situación académica. En ese contexto, Galleguillo irrumpió en la oficina de secretaría.

Sin mediar palabra le aplicó un fuerte golpe de puño en el rostro a la autoridad escolar, rompiéndole los anteojos y provocándole hematomas en la zona del pómulo y la nariz. La situación se agravó cuando la alumna también atacó a la directiva, tirándola del cabello con tal violencia que le arrancó parte del cuero cabelludo y la arrojó al suelo.

El ataque solo cesó cuando personal del establecimiento intervino para separarlas. Minutos después, efectivos policiales apostados en la garita del colegio ingresaron al lugar y, con apoyo de refuerzos, concretaron la aprehensión de Galleguillo.