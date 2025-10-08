Desde el momento en que se produjo el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, todavía no se ha definido a su sucesor. El Consejo de la Magistratura no ha podido sesionar nuevamente, lo que la definición de la terna para ocupar el cargo de fiscal general, se dilate aún más.

Si bien se había barajado la posibilidad de sesionar esta misma semana, todo incida que esto no se concretaría. Esto se debe a la apretada agenda de todos los actores involucrados, sumado a que el próximo viernes 10 de octubre es feriado en la República Argentina.

Esta complicación respecto a los compromisos de los miembros del Consejo de la Magistratura, han provocado no sólo que esta situación se siga dilatando, sino que ni siquiera haya una fecha tentativa para definir la terna.

Mientras el reloj no se detiene, surge una gran duda que no tiene una respuesta clara: ¿podrán definir a los candidatos antes del domingo 26 de octubre o habrá que esperar hasta después de las elecciones legislativas?

De todas formas es importante recordar que la Constitución Provincial indica que hay un plazo de 90 días para concretar una designación. Se tratan específicamente de jornadas “hábiles judiciales”, por lo que todavía a nivel legal los cortistas tienen un margen para definir.