Los casos de violencia de género siguen en aumento en San Juan y una vez más la Justicia tuvo que intervenir en una causa que involucra a un colectivero rawsino, identificado como Mauricio D’Annunzio. El hombre fue denunciado por su pareja luego de golpearla brutalmente, amenazarla de muerte y quemar parte de su ropa.

La víctima relató que convivía con D’Annunzio desde hacía algunos meses y que ya había sufrido varios episodios de violencia, aunque el último fue el más grave y la llevó a llamar al 911. También denunció que, en un ataque de celos, el colectivero le quemó la ropa en el parrillero de su casa.

Según fuentes judiciales, cuando la víctima acudió al CAVIG a realizar la denuncia se enteró de que no era la única. Otras mujeres también habían pasado por situaciones similares con el mismo sujeto. Al revisar su historial, los fiscales confirmaron que D’Annunzio ya tenía antecedentes por violencia.

En el último proceso, el imputado aceptó su responsabilidad y mediante un juicio abreviado fue condenado a seis meses de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

No es la primera vez que la Justicia lo encuentra culpable. En septiembre de 2021, había recibido una suspensión de juicio a prueba —conocida como probation— por amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. Incluso, en 2016 había sido denunciado en la Comisaría de la Mujer, aunque aquella causa no prosperó.

Si bien la condena es condicional y no irá a prisión, quedó bajo una estricta advertencia: cualquier incumplimiento lo llevará directamente a la cárcel.