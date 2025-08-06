En un caso que visibiliza la violencia digital y la revictimización de las mujeres en el ámbito íntimo, la Justicia de San Luis condenó a 2 años y 3 meses de prisión efectiva a Diego Oliveri, ex pareja de la profesora de fitness Gabriela Fernández Aberastain, por haber difundido un video íntimo de la mujer y protagonizado una serie de amenazas y agresiones.

El Tribunal Unipersonal, a cargo del juez Gustavo Parrillis, lo halló culpable de los delitos de distribución indebida de correspondencia, amenazas y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, todo en concurso real. La pena se cumplirá en una cárcel provincial, adonde Oliveri fue trasladado con esposas tras el fallo.

Por otra parte, la otra imputada en la causa, Tatiana Yacarini, fue sobreseída luego de que la víctima aceptara una conciliación y una reparación económica, tal como lo prevé el artículo 59 del Código Penal. “Mis disculpas fueron públicas, como ella pedía. No salí antes por un tema de salud”, expresó Yacarini, quien además reconoció haber enviado amenazas y violado una orden de restricción judicial, aunque negó haber sido quien publicó el video.

Según la investigación, los mensajes intimidatorios que recibió Gabriela fueron enviados desde cuentas ficticias, pero varias de ellas estaban verificadas con el número personal de Yacarini, lo que permitió vincularla con el acoso. Sin embargo, no se halló evidencia técnica que la relacione directamente con la cuenta de Instagram desde la que se viralizó el video.

En el juicio, el fiscal Fernando Rodríguez había solicitado tres años de prisión para Oliveri y tres años y tres meses para Yacarini. Finalmente, la intervención del abogado de Yacarini, Marcos Juárez, y el gesto de disculpas públicas permitieron resolver su situación a través de una vía alternativa.

Durante el debate oral, Gabriela Fernández Aberastain brindó un desgarrador testimonio, en el que relató los años de violencia que sufrió durante su relación con Oliveri. Contó que fue víctima de abusos físicos, sexuales, económicos y psicológicos, y que llegó a denunciarlo 17 veces. Relató además que perdió un embarazo tras ser golpeada, y que luego de separarse, fue hostigada y amenazada cuando él la vio rehacer su vida.

“Fue muy duro salir de ese vínculo. Al día de hoy siento vergüenza y culpa por haber expuesto a mis hijos a un hombre como él”, expresó en la audiencia. El testimonio fue respaldado por profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito y por la Secretaría de la Mujer de San Luis, donde la víctima recibió asistencia.

También se reprodujo la Cámara Gesell del hijo de Gabriela, quien fue uno de los primeros en recibir el material íntimo a través de una cuenta falsa. “El daño fue tremendo. Gabriela perdió su trabajo, su salud mental y la estabilidad de su familia”, expresó el fiscal Ricardo Barbeito.

Durante el proceso judicial, Oliveri participó de manera virtual alegando “dolencias físicas”. El defensor oficial José Luis Guiñazú no logró contrarrestar las pruebas en su contra, y el tribunal terminó condenándolo en todos los cargos por los que se lo juzgaba.

Uno de los momentos más conmovedores del proceso ocurrió fuera del estrado. Tras aceptar la propuesta de conciliación, Gabriela y Tatiana Yacarini se cruzaron a la salida del tribunal y se abrazaron. Fue el gesto que la víctima había esperado desde que el caso tomó estado público: una disculpa sincera de quien, aunque también manipulada, participó del hostigamiento.