Un violento hecho de inseguridad ocurrido en la ciudad de San Juan está siendo investigado por la UFI de Delitos contra la Propiedad. Tres sujetos están acusados de ingresar a una vivienda simulando ser policías y cometer un robo. Dos de ellos ya fueron detenidos y uno permanece prófugo. El hecho tuvo lugar el martes pasado en un domicilio ubicado sobre calle Alem, en pleno centro capitalino.

La fiscal Claudia Salica, a cargo de la investigación, confirmó a Canal 13 que los delincuentes irrumpieron en la casa tras patear la puerta de ingreso y gritar que se trataba de un allanamiento. "Ingresaron de manera violenta, agredieron a una de las personas que se encontraba en el lugar y a otras dos más", relató la funcionaria judicial.

Uno de los detenidos fue identificado como Díaz Castañeda, quien ya posee antecedentes por delitos contra la propiedad. Según confirmó la fiscal, este hombre fue arrestado este miércoles y en las próximas horas se realizará la audiencia de control de detención y formalización de la investigación. El otro detenido fue capturado previamente, mientras que un tercer implicado, identificado como Díaz Rodríguez, permanece prófugo. "Se están realizando intensas tareas de búsqueda, aunque hasta el momento no han dado resultado positivo", señaló Salica.

En un principio, los damnificados aseguraron que los delincuentes vestían uniforme policial. Sin embargo, esa hipótesis fue desmentida a partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona. "Llevaban ropa azul, pero no correspondía al uniforme policial", aclaró la fiscal.

La investigación sigue su curso para determinar con exactitud cómo se organizó el hecho y si hay más personas involucradas. Desde la Justicia no descartan que se trate de una banda delictiva dedicada a este tipo de robos.