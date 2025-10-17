El juez Federico Rodríguez dictó el sobreseimiento total de Claudia Angélica Brizuela, una instructora del Servicio Penitenciario. Ella había sido acusada de haber exigido en exceso a una aspirante durante una práctica física, provocándole lesiones.

Como parte del mismo caso en octubre de 2024, Brizuela (entonces suboficial del Servicio Penitenciario) se comprometió a indemnizar a la víctima, Milagros Verónica Cortez, con 1.200.000 pesos, suma que abonó en seis cuotas de 200.000.

El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Nicolás Schiattino, el defensor Claudio Vera y el querellante Omar Quiroga, quien representó a la joven damnificada. Cumplido el plazo de un año y el pago total del resarcimiento económico, el juez Rodríguez dictó el sobreseimiento definitivo, dejando sin efecto toda responsabilidad penal sobre Brizuela.

El hecho

El episodio que dio origen a la causa ocurrió en mayo de 2024, durante un entrenamiento en el predio del penal de Chimbas, donde se desarrollaban las prácticas de los aspirantes al Servicio Penitenciario.

Durante una rutina física, Cortez sufrió un ataque de asma, pero según la investigación, la instructora insistió en que continuara con los ejercicios. Esa sobreexigencia derivó en una descompensación que la dejó internada durante diez días en terapia intensiva.

La causa fue investigada por la UFI de Delitos Especiales, donde Brizuela fue imputada por lesiones leves culposas. Si bien en un principio sostuvo que desconocía el estado de salud de la aspirante, más tarde reconoció su responsabilidad en el episodio, aunque aclaró que nunca tuvo intención de causarle daño. Esa admisión permitió concretar la salida conciliatoria que evitó la imposición de una condena penal.