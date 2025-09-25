Sobreseyeron a los hermanos acusados de balear a un sobrino

Este jueves, en una audiencia judicial, dos hermanos que estaban siendo investigados por presuntamente dispararle a un sobrino fueron sobreseídos, luego de que la investigación determinara que la víctima se había autoinfligido la herida de bala.

El incidente, que tuvo lugar en 2024, inicialmente llevó a que uno de los hermanos fuera imputado por tentativa de homicidio y el otro por encubrimiento. La investigación inicial se basó en la sospecha de que el tío y principal acusado le había disparado a su familiar durante un violento altercado.

El fiscal Sebastián Gómez explicó que la causa fue un "malentendido" y que los testimonios y las pruebas periciales lograron esclarecer lo sucedido. Según el relato, los hermanos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y drogas en la casa de uno de ellos, cuando se originó una discusión con la esposa del dueño de casa. En medio de la confusión, la víctima se hirió a sí misma con un arma de fuego.

Este dato crucial fue confirmado por la propia víctima, quien declaró una vez que se recuperó. Las pericias de absorción atómica también respaldaron la versión de que se trató de una agresión autoprovocada.

Dado que el Ministerio Público Fiscal determinó que no existían pruebas suficientes para llevar la causa a juicio, y que el hecho no encaja en una figura penal, se dictó el sobreseimiento. Si bien la situación podría haber sido catalogada como una tentativa de suicidio, esta no es una acción penada por el código penal argentino.

Los hermanos, quienes se habían negado a declarar tanto al inicio de la investigación como en la reciente audiencia, probablemente actuaron así porque entendían que no habían cometido ningún delito. El caso se cierra confirmando la inocencia de los acusados y revelando la verdadera naturaleza del confuso incidente.