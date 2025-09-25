A pocos días de cumplirse 21 años de la desaparición de Raúl Tellechea, el juicio que se desarrolla en la Justicia Federal sumó un nuevo capítulo de tensión. Durante la etapa de réplicas, el fiscal Francisco Maldonado cuestionó al defensor de Luis Alonso y Eduardo Oro, Marcelo Fernández Valdez, por incorporar declaraciones mediáticas de la querella en sus alegatos.

El representante del Ministerio Público consideró que esa estrategia fue “improcedente” y “un abuso del derecho de defensa”. Además, acusó al letrado de intentar “demonizar a la familia” del ingeniero desaparecido.

Tras la audiencia, Fernández Valdez respondió con dureza y calificó los dichos del fiscal como “una falta de respeto al Tribunal”, integrado por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra. En su defensa, sostuvo que estaba en su derecho de usar los recursos disponibles y negó haber buscado desacreditar a la familia de Tellechea.

El abogado también afirmó que su planteo se apoyó en pruebas que, según él, la Fiscalía y la querella —encabezada por Conrado Suárez Jofré— no valoraron, como la declaración de una testigo que dijo haber visto a Tellechea en la Terminal de Ómnibus después de su desaparición. Incluso sugirió que la familia habría demorado en informar ese dato a las autoridades.

Fernández Valdez recordó además que en el juicio se reconoció que Tellechea había defraudado a la mutual universitaria, un hecho que —según sostuvo— fue negado inicialmente por las otras partes hasta que las pruebas resultaron ineludibles.

La desaparición de Raúl Tellechea ocurrió el 28 de septiembre de 2004 y el proceso judicial se encuentra en su etapa final. El fallo del tribunal se conocerá en las próximas semanas, en medio de un clima cargado de acusaciones cruzadas entre las partes.