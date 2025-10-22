Tellechea: uno de los absueltos aseguró que el proceso judicial fue contundente y esclarecedor

Después de 21 años de investigación, la Justicia Federal de San Juan absolvió a los diez imputados por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, ocurrida en 2004. Entre ellos, el exdirector de la Mutual UNSJ, Miguel Del Castillo habló con Canal 13 San Juan y aseguró que el fallo “confirmó lo que siempre sostuvieron”.

“Nosotros esperábamos este fallo, estábamos convencidos de nuestras declaraciones. Pudimos corroborar que lo que dijimos a lo largo de estos 21 años es cierto”, expresó Del Castillo tras conocer el veredicto.

El exfuncionario sostuvo que la sentencia fue clara en cuanto a la reunión que mantuvo con Tellechea la noche previa a su desaparición. “La jueza fue muy clara: la reunión existió. Nosotros no tuvimos ningún motivo para cometer ese delito”, afirmó.

Sobre el proceso judicial y las consecuencias personales, Del Castillo describió los años de causa como un período de desgaste y sufrimiento: “Fueron muchos años de sacrificio. Sufrimos maltrato y condena social por parte de la gente. Yo he perdido muchas cosas, en lo social, en lo familiar. Incluso la propia universidad me ha perseguido”.

Además, relató que su familia fue una de las principales razones que lo impulsaron a atravesar el juicio: “Yo quería demostrarle a mi familia mi inocencia. Mis hijos eran muy chicos cuando todo esto pasó”.

Respecto al clima tras la sentencia, mencionó que no todos aceptaron la decisión judicial: “Ayer nos gritaron asesinos a la salida del tribunal. Nosotros nos sentíamos perseguidos”, lamentó.

Finalmente, Del Castillo destacó la importancia del fallo: “Para mí ha sido contundente y esclarecedor. No sabemos qué pasó con Raúl Tellechea, pero lo que teníamos que demostrar era nuestra inocencia”.

El Tribunal Oral Federal, integrado por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y María Carolina Pereira, resolvió que no hay pruebas que acrediten una desaparición forzada, aunque reconoció como un hecho la desaparición del ingeniero, al no haberse contactado con su familia en más de dos décadas.

Rattá remarcó durante la lectura del fallo que “la decisión se tomó sobre hechos y no sobre personas ni rumores” y reafirmó que “la búsqueda debe continuar hasta determinar con certeza el paradero de Tellechea”.