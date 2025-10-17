Un empleado de una agencia de seguros fue condenado a un año de prisión en suspenso por tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil agravado, al comprobarse que descargó seis videos y fotos con contenido explícito de víctimas menores de 13 años.

El acusado fue identificado como Andrés Bazán, de 31 años, quien fue detenido el pasado miércoles en su vivienda ubicada en el departamento Pocito, en el marco de un procedimiento ordenado por la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La investigación se inició en septiembre, cuando el fiscal Eduardo Gallastegui recibió un informe proveniente de un organismo judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que alertaba sobre tres reportes de tráfico de material de abuso sexual infantil vinculados a un ciudadano sanjuanino.

Las pesquisas confirmaron que Bazán era el responsable de haber descargado los archivos, que contenían imágenes y videos en los que se observaban a niños menores de 13 años siendo sometidos sexualmente. Con esos elementos, los investigadores confirmaron su identidad y domicilio, y en el allanamiento secuestraron dos teléfonos celulares.

Este jueves, el acusado fue llevado ante el juez de Garantías Matías Parrón, donde el fiscal Gallastegui formalizó la causa. En la misma audiencia, se dio a conocer un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa, representada por el abogado Manuel Giménez Puchol.

Finalmente, el juez homologó el acuerdo y condenó a Andrés Bazán a un año de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no irá a la cárcel, aunque deberá cumplir con normas de conducta bajo supervisión judicial.