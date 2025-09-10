Juan José Castillo incumplió la única condición que tenía para no ir al Penal: permanecer en su casa Estaba bajo prisión domiciliaria por haber amenazado y disparado contra sus vecinas, pero en la noche del sábado fue sorprendido caminando por el barrio Los Toneles. Según explicó ante la jueza, había salido porque su expareja le pidió que llevara a sus hijas hasta su domicilio y, de paso, le entregara un “tupper con comida”.

El episodio fue considerado una falta grave por el fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Genérica, quien solicitó que además se le imputara el delito de desobediencia a una orden judicial. La jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, aceptó el planteo y le revocó la domiciliaria, ordenando que Castillo cumpla la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta fines de este mes.

A la acusación inicial por amenazas agravadas con arma de fuego y abuso de armas, ahora se suma esta nueva imputación. Durante la audiencia, el abogado defensor Alejandro Castán intentó justificar la salida de su cliente, pero el propio Castillo tomó la palabra para alegar que sus hijas querían ver a su madre.

También afirmó que su expareja había sido víctima de un robo y acusó a las denunciantes y a sus parejas de ser los responsables. Incluso negó haber disparado, aunque el fiscal recordó que las cámaras de seguridad de la zona muestran lo contrario.

Cabe recordar que Castillo tiene antecedentes penales y ya había sido detenido en junio pasado en una vivienda de La Bebida, en Rivadavia. En aquella ocasión, la Policía secuestró marihuana, cocaína, dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados a actividades ilícitas.