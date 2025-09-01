Esta semana comenzará el juicio por un caso aberrante registrado en San Juan. Una de las víctimas de este caso es una joven que sufre de varios problemas mentales, la cual no sólo fue abusada por su hermano sino también por la pareja de su abuela.

Todo salió a la luz cuando un menor de edad reveló que su primo que le lleva 9 años, lo abusó desde que tenía 7 años de edad. El degenerado se acercaba a él y le decía que para prestarle su computadora con videojuegos, cerrara los ojos y abriera la boca. Además de obligarlo a practicarle sexo oral, en más de una ocasión lo accedió carnalmente hasta que cumplió 11 años y el agresor 20.

Gracias a esto se conoció que la propia hermana de este sujeto, también sufría de sus ultrajes sexuales. Esta mujer sufre de esquizofrenia, ataques de epilepsia y trastorno bipolar, actualmente tiene 26 años. Ella entre los 7 y los 21 años, sufrió de abusos sexuales por parte de su propio hermano. A esto se sumaron los abusos que sufrió por parte de su “Tata”, la pareja de su abuela.

Si bien la víctima reunió el valor suficiente para contarle justamente a esta familiar, la adulta mayor no le creyó en ningún momento. La primera persona que la asistió dando aviso a la Justicia fue un asesor de Niñez que la entrevistó cuando fue internada en el hospital de Albardón por sus problemas de salud mental.

Con todo el material probatorio que han logrado reunir desde ANIVI, siendo coordinados por el fiscal Mariano Juárez Prieto, pedirán una condena de 10 años contra el joven y de 8 años contra el mayor de los señalados. Cabe destacar que este último actualmente cumple con prisión preventiva domiciliaria. Esto se debe a que sus defensores manifestaron que padece de diabetes, trombosis, hipertensión, artrosis, problemas cardíacos y una afección en sus rodillas.