Durante la mañana de este martes 14 de octubre, finalmente se definió la terna para elegir al sucesor de Eduardo Quattropani. Si bien ya se conocen a los tres candidatos, todavía no hay una fecha definida para que se nombre al nuevo Fiscal General.

Fernanda Paredes, integrante del Consejo de la Magistratura, habló con la prensa luego de finalizar la reunión con los otros cuatro miembros. Allí confirmó que los integrantes de la terna son Guillermo Baigorrí, Matías Senatore y Rolando Lozano.

“Lo que sigue es que se comunique de forma oficial a la Cámara de Diputados para que continúe el proceso que corresponde dentro del Poder Legislativo. Cada uno de nosotros va opinando quienes han sido los postulantes que más los han convencido. Personalmente yo hice propuestas, defendí a cada uno luego de las entrevistas y también tuve en cuenta la trayectoria”, contó.

Posteriormente, Paredes fue consultada sobre una fecha tentativa para que se termine de definir al nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan. Sobre esto aseguró que esto no depende de ellos, sino de los integrantes de la Legislatura.

“No sabría dar precisión sobre alguna fecha. Sin embargo, si corresponde que el Consejo de la Magistratura lo comunique pero tiene que entrar como una comunicación oficial al Poder Legislativo y dependerá de las autoridades de la Cámara cuando eso suceda”, sentenció.