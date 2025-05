Tras el cambio de versión, ¿Salvalaggio puede ser acusado de falsa denuncia?

En la tarde de este viernes, Juan Manuel Salvalaggio se expresó en redes sobre el ataque que sufrió el 11 de abril. El empresario de eventos aseguró que no se trató de un intento de robo, sino de una apretada y dio nombres de los instigadores. Tras este nuevo episodio en el hecho, César Jofré, abogado defensor de los tres acusados de la golpiza, charló con Compacto Trece, donde se mostró sorprendido por el cambio de versión y señaló que podría tratarse de una falsa denuncia.

La defensa de los acusados, vinculados a la barra de Racing, señaló que sorprende el cambio de versión de la víctima, justamente porque se trata del denunciante, y no del imputado. En este sentido, aseguró que, si Salvalaggio se presentó a la Justicia y no brindó un hecho real, estaría incurriendo en una falsa denuncia. "Hay que ver con cuál de las dos declaraciones se va a quedar el denunciante", señaló luego.

Jofré señaló que el empresario, a la hora de contar lo sucedido, estaba bajo juramento. Luego se explayó: "No nos queda claro a nosotros ahora si se trató de un robo o de un ajuste de cuentas. En un primer momento él manifestó que se trató de un robo y ahora curiosamente sale a manifestar que se trataría de un ajuste de cuentas. Estamos hablando de dos versiones diferentes de un mismo hecho"

Por su parte, el fiscal de Flagrancia, Alberto Martínez, contó a Diario 13 que las declaraciones públicas de Salvalaggio no influirán en la investigación que llevan adelante contra los tres imputados: Mariano Ariel Rivero, Brian Emanuel Espinoza y Daniel Ledesma, quienes se encuentran en prisión preventiva.

Cabe recordar que el juicio se reanudará el lunes 5 de mayo, tras entrar en cuarto intermedio por pedido de fiscalía, alegando que no contaban con la totalidad de los antecedentes de los imputados.

Sobre este pedido a la Justicia de Buenos Aires, Martínez le aseguró a este medio que la totalidad de las planillas prontuariales llegarán el mismo lunes. Por lo que, cuando se reanude el juicio, contarán con los antecedentes de los tres hombres acusados de la agresión.

El fuerte cambio de versión de Salvalaggio

Luego de sufrir una gran golpiza, el empresario Juan Manuel Salvalaggio, habló por primera vez públicamente sobre lo que él mismo afirmó, es el trasfondo de toda la violenta situación. En la audiencia del 15 de abril procesaron a tres hinchas de Racing. El empresario apareció con un posteo en sus redes sociales durante este viernes que dejó que hablar. En el mismo muestra fotos de sus certificados médicos y de como quedó su cara luego del violento hecho.

"Hoy se cumplen 3 semanas del ataque brutal que sufrí. No fue un hecho aislado: fue mandado.Y lo digo claro: fue ordenado por Mariano Tomsig, con la complicidad de Martín Quiroga Massa (organizador del show de Babasónicos y Oostil)", comenzó el posteo.

"Tomsig se hacía pasar por una persona con influencias institucionales.Nos hizo preparar y enviar ofertas muy costosas a artistas internacionales, para un supuesto escenario de electrónica en la Fiesta Nacional del Sol, que iba a estar a cargo de Beat Producciones", prosiguió siendo fuerte y contundente en el texto público.

"Cuando lo expuse ante funcionarios, corté todo vínculo.Seis meses después, me mandaron a hacer mierda y ahora me tengo que someter a una operación compleja, me cambiaron la vida para siempre", finalizó.

Las novedades procesales

La investigación por la brutal golpiza al empresario Juan Manuel Salvalaggio sumó un nuevo capítulo esta semana. Dos hombres que habrían actuado como instigadores del ataque se presentaron voluntariamente ante la Justicia y ya fueron imputados. Uno quedó detenido y el otro fue liberado, aunque seguirá bajo investigación.

Los acusados son Tomsig y Quiroga Massa, quien inicialmente se presentó como abogado. Ambos fueron señalados por la Unidad Fiscal de Investigación Genérica como los responsables de contactar a un intermediario que, a su vez, habría reclutado a los tres barrabravas de Racing encargados de atacar al empresario.

Según revelaron pericias realizadas a los celulares de los imputados, los mensajes encontrados fueron contundentes. En uno de los chats, se leía: “Les estamos llevando 500 lucas”, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque por encargo. Otro mensaje decía: “Cuando lo ‘inflen’ me mandás la foto y después borrala”, lo que también forma parte del material probatorio.

Aunque la detención estaba prevista para el lunes 28 de abril mediante allanamientos, los acusados no fueron encontrados en ese momento. Sin embargo, se presentaron días después ante Tribunales acompañados por sus abogados.

La audiencia se realizó el miércoles por la tarde. Allí, el juez imputó a Tomsig como autor intelectual del hecho, mientras que a Quiroga Massa lo consideró partícipe secundario. La imputación fue por el delito de lesiones graves, agravadas por promesa remuneratoria, premeditación de dos o más personas y alevosía.

El Ministerio Público Fiscal pidió prisión preventiva para ambos, pero el magistrado solo la otorgó para Tomsig por un plazo de 30 días. En cambio, Quiroga Massa fue liberado bajo estrictas condiciones: no podrá salir de la provincia sin autorización, deberá presentarse una vez por mes en la comisaría 4ta, y tiene prohibido acercarse o comunicarse con Salvalaggio.

Durante la audiencia, Quiroga Massa declaró que también fue víctima de los barrabravas, alegando que había sido “apretado” por ellos.

En paralelo, la causa principal que se investiga en Flagrancia continúa suspendida, ya que la jueza solicitó las planillas prontuariales de los acusados. El proceso está momentáneamente en pausa, a la espera de esa información oficial. En esa causa, los tres barrabravas están imputados por robo agravado en grado de tentativa y lesiones graves, y podrían enfrentar penas de entre 3 y 10 años de prisión.