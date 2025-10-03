Uno de los acusados por la amenaza de bomba contra el Centro Cívico de San Juan aceptó su responsabilidad en el hecho y fue condenado a dos años de prisión condicional, además de comprometerse a pagar $4.000.000 por los costos del operativo que se desplegó durante la emergencia.

El imputado, Carlos Cabaña, acordó cancelar la suma en 30 cuotas iguales de $133.333,33, durante dos años y seis meses. La Fiscalía de Estado, que se presentó como querellante, anunció que no continuará por la vía civil debido a que el acusado aceptó el pago del resarcimiento.

La amenaza que movilizó a fuerzas de seguridad ocurrió el 16 de septiembre. La investigación de la UFI Genérica, a cargo de los fiscales Ignacio Achem y Belén Sánchez, permitió determinar que el llamado al 911 fue realizado en un contexto de broma durante el horario laboral.

El aviso de bomba se efectuó desde el teléfono celular de Hugo Castro, aunque no fue él quien lo realizó. Según la causa, Cabaña tomó el celular de su compañero y, en tono de broma, activó la llamada de emergencia, durante la cual se escuchan risas antes de la falsa advertencia de la presencia de un explosivo.

Ambos acusados fueron detenidos el último fin de semana y permanecieron más de 72 horas aprehendidos. La audiencia, inicialmente prevista para el lunes, se realizó finalmente el martes, cuando el juez Diego Sanz homologó el juicio abreviado con el acuerdo alcanzado.