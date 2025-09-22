Este lunes 22 de septiembre se desarrolló la audiencia de formalización contra el muchacho que habría realizado una triple amenaza de bomba en una escuela. Como parte de la investigación las autoridades mencionaron que el sospechoso, habría hecho una transmisión en vivo por Instagram mientras llamaba al 911.

Se trata de un joven de 20 años de edad que fue detenido por las autoridades el pasado viernes 19 de septiembre. Su implicación comenzó durante una de las evacuaciones que tuvo que realizar el establecimiento. Los estudiantes fueron llevados a una plaza cercana donde una preceptora se acercó y escuchó lo que estaban conversando.

En ese momento la autoridad escuchó que los menores dijeron el nombre de quien ahora está detenido y de un menor de edad que habrían efectuado los llamados al 911. Sumado a esto, manifestaron que ellos se habrían enterado ya que estaba realizando una transmisión en vivo por Instagram mientras hacía la amenaza.

De esta forma el joven, que no se identifica por pedido de la Fiscalía, está formalmente acusado de cometer los delitos de Intimidación pública, Amenazas agravadas por ser anónimas y por tener la participación de al menos un menor de edad.