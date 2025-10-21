Un actor y profesor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

El actor y profesor de actuación Juan Diego Massut fue denunciado por abuso sexual y la causa ya está bajo investigación de la UFI CAVIG, la unidad especializada en delitos contra la integridad sexual en San Juan.

Según confirmaron fuentes judiciales al medio provincial Tiempo de San Juan, la denuncia fue radicada formalmente y el hecho se encuentra en etapa de instrucción. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el avance del expediente, ni si el acusado ya fue imputado o citado a declarar.

El caso tomó estado público luego de que la presunta víctima, una joven actriz, hiciera una publicación en su cuenta de Instagram, en la que relató el episodio que —según su testimonio— ocurrió hace alrededor de cinco años.

“Saco fuerza y junto valor para que, de manera pública y política, pueda ponerle un punto final a esta tortura. Juan Diego Massut abusó sexualmente de mí, sin consentimiento, usando la fuerza y con una posterior manipulación y total impunidad”, escribió la joven en un extenso descargo que rápidamente generó repercusión en redes.

La mujer manifestó que durante años convivió con sensaciones de “asco y dolor”, y que decidió hablar tras recibir apoyo de su entorno y de otras mujeres del ámbito artístico local.

“Hoy, después de muchos años y con más coraje, dejo de cuidarlos a estos tipos y dejo de hacerme cargo de lo que en este caso Juan Diego Massut debería hacer: trabajar sus pulsiones enfermas, sus heridas masculinas, y entender que nunca jamás debería hacerle a nadie lo que me hizo a mí”, agregó.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, tras radicar la denuncia en sede judicial, habría sido informada de que el acusado ya tendría antecedentes de conductas similares, lo que incrementó su indignación y la llevó a hablar públicamente sobre lo que considera un “patrón sistemático de violencia” en algunos espacios artísticos.

“Me dijeron que no soy la primera, y eso me dolió más. Porque esto no es un hecho aislado, sino parte de una organización sistemática en el proceder de los masculinos que se avalan entre ellos”, sostuvo.

Juan Diego Massut es conocido en el ambiente teatral sanjuanino por su participación en obras locales y por su rol como docente en distintos talleres de actuación.

Mientras la causa continúa en etapa de investigación, desde la UFI CAVIG confirmaron que se están recolectando testimonios y pruebas antes de definir los próximos pasos procesales.