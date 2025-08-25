En la jornada de hoy, en los tribunales de San Juan, se llevó a cabo una audiencia clave que puso fin a una investigación iniciada como tentativa de suicidio, pero que terminó con un acuerdo de juicio abreviado por un grave hecho de violencia entre dos trabajadores de la construcción en el departamento 9 de Julio.

El ayudante de fiscal Emiliano Pugliese brindó detalles del caso en diálogo con la prensa. “Este es un legajo que se inició el 27 de junio, cuando en un loteo de 9 de Julio se produjo una discusión entre dos compañeros de trabajo, ambos albañiles que colocaban pisos en una obra. Uno de ellos resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza con un fierro y también una puntada en la zona abdominal que le provocó una perforación en el intestino delgado”, explicó.

El agresor, identificado como Rodrigo Rosales, fue detenido el 11 de julio. “En ese momento se realizó la audiencia de control de detención y formalización de la investigación preparatoria, donde la jueza de garantías, dispuso prisión preventiva por el lapso de dos meses”, recordó Pugliese.

Durante la investigación, la fiscalía avanzó con pruebas médicas y testimoniales. “El informe del médico legista y de las médicas consultoras determinó que la víctima, William Ávila, presentaba lesiones de gravedad con un tiempo de curación de entre 35 y 40 días. Fueron lesiones que en su momento pusieron en riesgo su vida, por lo cual encuadraban en la figura de lesiones graves”, detalló.

Finalmente, la semana pasada, el fiscal Michel Doren llegó a un acuerdo abreviado con la defensa de Rosales, con el consentimiento de la víctima. En la audiencia de hoy, la magistrada homologó el acuerdo y condenó al imputado a tres años de prisión condicional por el delito de lesiones graves.

Pugliese precisó que la condena incluye medidas estrictas: “Se le impuso la prohibición de acercarse a la víctima, no consumir estupefacientes ni bebidas alcohólicas, realizar un tratamiento psicológico para el manejo de la ira y someterse al control del patronato de liberados”.

Sobre el trasfondo del hecho, el funcionario aclaró: “Los testimonios de compañeros señalaron que ambos habían consumido alcohol, pero no existía un conflicto previo. Tenían buena relación laboral y hasta amistad. Fue una discusión que lamentablemente se fue de las manos, como lo reconoció el propio imputado en la audiencia y también la víctima al declarar”.

De esta manera, con la homologación de la condena, cesó la prisión preventiva de Rosales, quien no contaba con antecedentes penales.