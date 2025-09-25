Un fuerte accidente de tránsito se registró este jueves, alrededor de las 8:15 de la mañana, en el departamento Pocito. El hecho ocurrió en la intersección de calle Lemos y Las Viñas, cuando un automóvil Fiat Siena impactó por detrás a un colectivo de la línea 244, perteneciente a la empresa Mayo.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el colectivo Mercedes Benz, interno 177, era conducido por Iván Barceló, de 29 años, quien se detuvo en una parada de pasajeros. En ese momento, el Siena, colisionó desde atrás. El auto era conducido por Melanie Ayelén Fernández, de 28 años, quien viajaba junto a su pareja, Jonathan Ortega, también de 28.

Como consecuencia del impacto, Ortega sufrió una herida cortante en la frente, además de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y politraumatismos. Fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece en observación.

Sin embargo, un detalle abrió un interrogante en la investigación: tanto el chofer del colectivo como un inspector de la empresa aseguraron a la Policía que, al momento de descender del micro tras el choque, solo vieron al hombre sentado en el asiento del acompañante y que la mujer llegó unos minutos después al lugar. Ante esta duda, el fiscal del caso, Iván Grassi, y la ayudante fiscal Victoria Martín ordenaron solicitar imágenes de cámaras de seguridad y practicar un dosaje a Ortega, ya internado en el hospital, para determinar si efectivamente él conducía el rodado al momento del siniestro.