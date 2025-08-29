San Juan se acerca a un cambio histórico en su sistema judicial con la futura implementación de los Juicios con Jurados Populares. Para hablar sobre este proceso, el fiscal general de Río Negro, Fabricio Brogna Crespo, visitó la provincia y compartió su experiencia.

Crespo enfatizó que la transición al sistema acusatorio no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino que requiere un proceso gradual. Puso como ejemplo a su provincia, donde la implementación se realizó en fases: primero se estableció el Sistema Acusatorio y, una vez consolidado, se sumaron los juicios por jurados, logrando así la versión completa y eficiente del modelo.

"Me parece una herramienta muy interesante para que la población en general tome contacto con la administración de Justicia", afirmó el fiscal. Crespo defendió la figura del jurado popular como una manera de devolverle al pueblo la capacidad de decidir sobre hechos que lo "atraviesan y lo impactan", permitiéndole contribuir directamente a la justicia.

Además, el jurista rionegrino destacó el valor educativo de este sistema, señalando que "hay una actividad docente del Poder Judicial para con la gente", lo que fomenta una mayor participación ciudadana.

En el marco de esta preparación, especialistas del sur del país han llegado a San Juan para capacitar a los fiscales en técnicas de litigación oral. Este paso es crucial para agilizar los procesos judiciales, un desafío que, según Crespo, es urgente en la era actual.

"Vivimos en una época de redes sociales donde la inmediatez del conocimiento del hecho por parte de la población la pone en una situación de crisis y pretende una respuesta rápida del sistema", concluyó Crespo, subrayando la necesidad de que la justicia argentina acorte los tiempos de resolución para responder a las expectativas de la sociedad.