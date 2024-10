Este jueves, Cien por Hora charló con la abogada Paola Miers, quien habló sobre el reciente fallo que absolvió a su cliente, Luis Darío Endrizzi, tras haber sido acusado del asesinato de un vecino, Carlos Guillermo Crespillo.

Cabe recordar que Crespillo fue atacado brutalmente a golpes dentro de su casa en la noche del viernes 8 de diciembre de 2023. De acuerdo con la investigación, le pusieron un cinto en el cuello y lo estrangularon. La billetera del anciano no estaba en la casa, por lo que creen que el motivo del asesinato fue un robo.

Es así como Endrizzi pasó 9 meses en prisión, apuntado como el principal sospechoso del crimen. Sin embargo, fue declarado inocente y quedó libre de culpa y cargo, en un proceso judicial que, según Miers, estuvo marcado por irregularidades graves y manipulaciones en las pruebas.

"Ha sido gravísimo lo que hemos vivido. Nueve meses preso mi cliente con todo lo que significó para su familia", expresó Miers. Además, la abogada reveló que durante el juicio se presentaron pruebas alteradas y que incluso hubo intentos de modificar el testimonio del forense para que encuadrara con un horario que no correspondía. “Hubieron seis o siete testigos que lo vieron con vida”, señaló la abogada.

Miers no solo defendió a su cliente, sino que también avanzó con acciones legales contra el fiscal que llevó adelante el caso, quien, según ella, tuvo una conducta reprochable. “Se le radicaron cuatro denuncias penales en la UFI genérica por allanamientos ilegales y amenazas a testigos”, declaró Miers, y afirmó que se presentaron testimonios de al menos cuatro testigos diferentes que corroboran estos hechos. Además, mencionó que “hasta el mismo Forense se lo llamó para que cambie el horario de muerte porque querían encuadrar en un horario que no daba”.

Ante el manejo, mal generado, según Miers del fiscal Iván Grassi, ella elevó una serie de denuncias abarcan las irregularidades que, según la abogada, deben ser investigadas. "Entonces se le radicó cuatro denuncias penales en la UFI genérica", dijo.

Concretamente las denuncias son: allanamiento ilegal que se hizo en una escuela en la causa del asesinato donde estaba a Endrizzi, falacias sobre otros resultados en la pericia a una ropa del mismo caso, amenazas que sufrió la letrada en la audiencia donde quedó sola junto al fiscal y el juez de Garantías Javier Figuerola y la última es por el caso de Marilina de la Fuente, quien fue una de las imputadas en la causa Garder.

"No podemos vivir así. No puede ser que un fiscal, con todo lo que conlleva ese título, esté amenazando a gente", añadió. En la misma línea, mencionó: “ya escapa de ser un chiste, es un delito gravísimo y la verdad que nuestra justicia está dejando mucho que desear”.

Miers dejó claro que, de no prosperar las denuncias en San Juan, no dudará en llevar el caso a otras jurisdicciones. “Si no prospera en San Juan, va a prosperar en Mendoza, Buenos Aires o Córdoba”, sentenció.

El asesinato que involucró a Endrizzi, conocido como el “Caso Crespillo”, continúa sin resolución. Miers afirmó que, aunque su cliente fue absuelto, el verdadero culpable sigue libre. "Hay un culpable libre porque el señor fiscal no peritó las pruebas adecuadamente", explicó la abogada. Incluso mencionó que objetos clave, como un cinturón encontrado en la escena del crimen, no fueron sometidos a peritajes.