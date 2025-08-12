Este martes, mediante un juicio abreviado, un hombre admitió haber abusado a su sobrina de 13 años en diversas oportunidades. Según fuentes judiciales, la sentencia contra el hombre fue de un año de prisión condicional, por lo que consiguió evitar la prisión.

Los hechos que admitió el sujeto de 40 años, fueron cometidos en la casa de la abuela materna de la víctima, aprovechando cuando se encontraban solos en el domicilio. Entonces, en varias oportunidades, la manoseó en sus partes íntimas y también la acosó, por lo que luego fue denunciado por un familiar directo al revelar lo ocurrido por la víctima.

Es así como realizaron la denuncia correspondiente en ANIVI, teniendo el juicio que culminó con una pena de cumplimiento condicional. Mientras que, su situación podría cambiar drásticamente en caso de no cumplir las medidas que dispuso el juez, Miguel Dávila Saffe, en la sentencia.