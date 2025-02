Un hombre que ya contaba con antecedentes penales por una causa de drogas fue señalado como el presunto responsable del abuso sexual de su hijastra de 9 años. Según la investigación, habría confesado el aberrante hecho mediante una carta y también se lo habría admitido a su cuñada, quien es tía de la menor. A pesar de esto, seguirá siendo investigado y permanecerá en prisión preventiva por los próximos cuatro meses en el Servicio Penitenciario Provincial.

El caso quedó en manos del fiscal Mariano Juárez Prieto y las ayudantes fiscales Candela Pérez y Agustina Cerdera, pertenecientes a la UFI ANIVI. La acusación formal contra el detenido es por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por el vínculo y la guarda.

Durante la audiencia, el imputado intentó mostrarse arrepentido y visiblemente afectado. "He perdido la razón de todo", "No tengo ganas de nada, no puedo hablar, perdón", fueron algunas de las frases que expresó frente a la jueza Carolina Parra.

La menor relató los hechos a su madre, detallando las experiencias traumáticas vividas a manos del acusado. Antes de presentar la denuncia formal, la mujer también descubrió que el hombre había confesado su accionar a su propia hermana. Ante la creciente presión y sin alternativas, el acusado habría escrito una carta en la que reconocía su responsabilidad.

En el documento, que está en manos de la justicia, expresaba: "No sé lo que me pasó para hacer eso", "Soy una vergüenza, pido perdón por fallarles" y "Me faltaría vida para pedir perdón".

El sospechoso fue detenido en la madrugada del 25 de febrero y estuvo bajo custodia policial durante dos días. Se supo que el miércoles habría intentado quitarse la vida, aunque desde la fiscalía informaron que no existe una actuación oficial por parte de la comisaría que confirme el hecho.

En la audiencia, la jueza de Garantías Carolina Parra hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía. Sin embargo, ordenó que el acusado sea evaluado por profesionales de la salud para determinar su estado psicológico y definir si requiere medicación mientras cumple la medida cautelar en el penal.