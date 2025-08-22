La sentencia a prisión perpetua contra la investigadora del CONICET, Luciana Bustos, fue apelada tanto por la fiscalía como por la defensa. El fallo había sido dictado en mayo pasado por un tribunal que la encontró culpable de homicidio agravado por el vínculo, en perjuicio de Marcelo Amarfil, un profesor de educación física.

La fiscalía presentó un recurso parcial en el que reclama la incorporación del agravante de alevosía, al considerar que se trató de un hecho premeditado. En paralelo, los abogados defensores, Fabiana Salinas y Néstor Olivera, solicitaron la revocación total de la condena con el objetivo de lograr la absolución de Bustos.

Ahora, el Tribunal de Impugnación, integrado por Eduardo Raed, Benedicto Correa y Juan Carlos Caballero Vidal, deberá resolver en los próximos 30 días.

El hecho

El crimen ocurrió en enero de 2024 en Las Chacritas, departamento 9 de Julio. Según la acusación, Bustos y Amarfil mantenían una relación sentimental que fue probada durante el juicio. La hipótesis fiscal sostiene que el ataque ocurrió dentro de un automóvil, en el marco de un encuentro íntimo, y que la acusada lo había planificado con antelación.

La víctima recibió seis puñaladas y la investigación estableció que la mujer había buscado cloroformo y mandado a afilar el cuchillo días antes. El tribunal de juicio, integrado por Gerardo Fernández Caussi, Guillermo Adárvez y Matías Parrón, dictó la condena el 26 de mayo de 2025.

Durante el proceso, la defensa alegó que Bustos actuó en legítima defensa frente a un intento de abuso sexual. La fiscalía descartó esa versión al señalar que no se hallaron pruebas biológicas que la respaldaran.

Actualmente, Bustos se encuentra detenida desde hace más de un año. El fallo condenatorio también contempló que la acusada mantenía una relación paralela con otra mujer, lo que habría motivado la decisión de ocultar ese vínculo a través del crimen.

En el debate, la defensa cuestionó la incorporación de algunas pruebas, pero el tribunal rechazó el planteo y avanzó con la condena. Será ahora el Tribunal de Impugnación el que defina si se confirma la sentencia, si se incorpora un nuevo agravante o si prospera el pedido de absolución.