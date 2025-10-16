El juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo dictó la extradición de dos rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual en Chile. Se trata de Enzo Federico Falaschi y Matías Ignacio Morales Manrique, quienes fueron detenidos en Mendoza luego de que la Justicia chilena emitiera un pedido de captura internacional.

Rago Gallo intervino en el expediente al subrogar el Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza. Desde allí dispuso las detenciones y el traslado de los acusados al Centro de Detención Judicial Unidad 32, ubicado en el edificio de tribunales federales. Ambos aguardan el traslado a la cárcel federal de Cacheuta hasta que se concrete su extradición.

El hecho por el que están imputados ocurrió en agosto de 2023, cuando jugaban para el club Stade Français de Santiago de Chile. Según la denuncia, los deportistas participaron de una salida nocturna con compañeros del equipo y dos mujeres, y los hechos se produjeron en un departamento del barrio Vitacura, tras consumir alcohol.

Las versiones son contrapuestas: las denunciantes sostuvieron que nunca prestaron consentimiento y que fueron sometidas, mientras que los acusados afirmaron que las relaciones fueron consentidas. A raíz de las declaraciones, la Justicia chilena inició una investigación y emitió una orden de captura internacional.

De esta manera, se abrió una causa por abuso sexual agravado por acceso carnal. Una de las denunciantes señaló a Falaschi como autor, mientras que la otra apuntó a Morales y a un ciudadano chileno.

Falaschi, de 30 años, ya había sido mencionado en 2016 en una denuncia por violencia sexual en Chacras de Coria, aunque fue sobreseído por falta de pruebas. Actualmente trabaja como agente inmobiliario. Morales Manrique, de 27 años y oriundo de Godoy Cruz, es profesor de Educación Física, padre de una niña de dos años y tiene un emprendimiento de entrenamientos personalizados.

Ambos negaron los hechos y sus defensoras, las abogadas Anahí y Gemina Venier, rechazaron el pedido de extradición presentado por Chile. Argumentaron que Falaschi nunca fue notificado formalmente del proceso judicial en el país vecino y adelantaron que presentarán planteos vinculados a la seguridad personal de su cliente en caso de ser trasladado.

El antecedente judicial Tras conocerse la decisión del juez, los medios recordaron una denuncia previa contra Falaschi, radicada en diciembre de 2016. En aquel caso, fue acusado junto a otros cuatro jugadores por abuso sexual en una fiesta privada en Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

La fiscalía no logró comprobar los hechos y la Justicia sobreseyó a todos los imputados en mayo de 2018. El fallo fue apelado, pero otro tribunal lo ratificó en febrero de 2023.

Aquel episodio dejó secuelas en el ambiente del rugby regional: los acusados fueron inhabilitados temporalmente para integrar selecciones de la Unión de Rugby de Cuyo y dejaron de ser considerados para representar al rugby mendocino.

