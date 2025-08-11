Francisco Nicolía, fiscal a cargo de la investigación,

Pasadas las 18:00 tomamos conocimiento de un accidente en la Ruta 20, en la zona de Las Chacritas, con una persona fallecida. Nos encontramos con un camión marca Mercedes Benz que se dirigía a Caucete, que impactó con una bicicleta que iba hacia el centro. El camión pertenece a un equipo del TC, lamentablemente el ciclista había perdido en el lugar.

El test de alcoholemia le dio 0 grados de alcohol a Merello. No obstante eso se le hizo un examen de orina posteriormente también. Aparentemente Elizondo era de la zona, había un testigo en el lugar que es un jugador de San Martín de San Juan que venía con su familia. Tuvimos cortada la ruta para hacer los trabajos de la mejor forma posible. Actualmente el camionero está detenido, estamos esperando los antecedentes porque él es oriundo de Entre Ríos.

