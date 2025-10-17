En la jornada del jueves, un metalúrgico de Albardón fue condenado a pasar 7 años de prisión por abusar a su sobrina. De acuerdo con lo que consignó la Justicia, también la obligaba a ver películas pornográficas. Entre los datos que se conocieron, es que esta causa comenzó en el 2024 y el pedido de fiscalía eran 20 años de cárcel. Sin embargo, llegaron a un acuerdo en Juicio abreviado y la condena fue menor.

El condenado, es un sujeto de 54 años, quien admitió ser culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso real con promoción a la corrupción de menores.

De acuerdo con la investigación, los abusos se cometieron entre octubre de 2023 y marzo de 2024. En ese momento, la víctima tenía tan solo 12 años e iba a ver a su abuela en Albardón, cuando el calvario se volvió algo recurrente en esas visitas. Según indicaron, el hombre sometía sexualmente a la adolescente en momentos en que quedaba a solas con él. Incluso la obligaba a ver videos pornográficos.

La denuncia llegó cuando una docente detectó señales de alerta en el comportamiento de la menor. De este modo, intervino la UFI ANIVI, y víctima declaró por videograbación. A ello, se incorporaron informes psicológicos que reflejaron secuelas compatibles con abuso. Es así como en septiembre llevaron a cabo la audiencia de control de acusación, donde el fiscal Juárez Prieto pidió el juicio contra el obrero metalúrgico.

El ahora condenado continuará alojado en el penal de Chimbas, como lo hace desde el año pasado.