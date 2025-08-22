Un cabo de la Policía de San Juan volvió a quedar en la mira de la Justicia tras ser denunciado por agredir a su pareja. Se trata de Gastón Alfredo Pérez, quien en 2022 había afrontado un proceso similar por golpear a su expareja, aunque en aquella oportunidad logró evitar la condena con una suspensión de juicio a prueba.

El hecho reciente ocurrió el domingo por la madrugada, a la salida de un local bailable en Santa Lucía. Según la denuncia, Pérez mantuvo una discusión con su novia, con quien llevaba una relación de cuatro años, y en el trayecto hacia su casa la golpeó dentro del vehículo.

Luego, la bajó en la calle Güemes, frente a un baldío, y continuó con la agresión. Testigos que pasaban por el lugar intervinieron y dieron aviso al 911, lo que permitió que la joven fuera asistida.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal de la UFI CAVIG, Adriana Ginestar, la víctima presentó múltiples lesiones y un cuadro de angustia, además de quedar en situación de alto riesgo por el episodio. La funcionaria agregó que, además de los testigos presenciales, hubo vecinos que observaron el ataque y uno de ellos llegó a grabar un video.

Durante la audiencia en Tribunales, la fiscal recordó también el antecedente de 2022, cuando Pérez había sido denunciado por hechos similares contra su anterior pareja. En esta ocasión, el policía inicialmente aceptó la posibilidad de un juicio abreviado con seis meses de prisión condicional, pero luego desistió y decidió afrontar el proceso.

El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por cuatro meses. Aunque Pérez recuperó la libertad, deberá cumplir medidas restrictivas: no podrá salir de la provincia, deberá mantenerse a más de 500 metros de la denunciante y tiene prohibido todo tipo de contacto con ella.