Un ladrón reincidente deberá cumplir seis meses de prisión efectiva en el Penal de Chimbas luego de ser sorprendido cuando huía en bicicleta con un inodoro robado. El insólito episodio ocurrió el pasado martes en pleno centro de Jáchal, y el acusado fue identificado como Alberto Gastón Poblete Guerra, de 35 años.

La condena fue dictada este miércoles por un juez de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Jáchal, tras un juicio abreviado acordado entre el fiscal Gastón Salvio y el defensor del imputado. Poblete Guerra recibió seis meses de cárcel por robo simple, pena que deberá cumplir de manera efectiva debido a que ya tenía una condena anterior de 75 días por hurto.

El hecho se registró el lunes 27 de octubre, alrededor de las 11:35 de la mañana, cuando efectivos de la UFI del Norte realizaban tareas investigativas por calle San Martín, antes de Obispo Zapata. En ese momento, observaron a un hombre que circulaba en contramano en bicicleta y transportando un inodoro blanco, lo que despertó la sospecha de los uniformados.

Los policías lo interceptaron en calle Santiago Funes antes de Florida, y al ser consultado por el objeto que llevaba, el hombre se mostró agresivo e insultó al personal, por lo que fue detenido y trasladado a la Comisaría 21ª.

Poco después, el operador del CISEM informó que una familia domiciliada en calle Obispo Zapata y San Juan, de apellido Domingo, había denunciado el robo de un inodoro de su vivienda. Al cotejar el artefacto recuperado, se confirmó que era el mismo que había sido sustraído minutos antes.