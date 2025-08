En las últimas horas se conoció que un hombre de Santa Lucía denunció a un presunto gestor de compras. Según expresó, le cobró más de un millón de pesos con la promesa de traerle productos electrónicos desde Chile; sin embargo, nada pasó. El acusado habría reconocido su culpa y firmó un acuerdo para devolver el dinero, pero después no cumplió. Esto fue lo que llevó a la víctima a radicar la denuncia y que este lunes fuera imputado por estafa.

La acción denunciada sucedió en octubre de 2024, cuando Néstor Martín Caliba contactó a Guillermo Andrés González Riveros. El denunciante señaló que este "gestor de compras" ofrecía traer productos del país a mejores precios debido a que iba en los tours de compras.

El primer paso del damnificado fue la entrega de 200 dólares de adelanto para un celular. Luego le entregó 700 dólares más para otros productos. Sin embargo, a los días, González le dijo que la Aduana no lo dejaba ingresar los productos, por lo que las cosas quedarían en la casa de un conocido de él en Chile.

Lo siguiente fue un pedido de dinero del acusado con la excusa del pago de impuestos, lo cual fue transferido. Pero no había avances. Tras ello, volvió a pedir dólares para el pago de supuestos pasantes. Esto llamó la atención de la víctima, quien ya no creía en las excusas, pero lo peor llegó cuando no hubo más respuestas. En una de sus últimas comunicaciones, el hoy imputado señaló que no podía hablar más porque sus abogados le habían prohibido hacerlo tras ser llamado "estafador".

Ante la denuncia presentada en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, el fiscal Pablo Martín, el ayudante Federico Pereyra y el colaborador técnico Federico Martínez llamaron al sospechoso, quien reconoció el hecho. Indicó que iba a devolver el dinero. La propuesta es entregar los 900 dólares y los $350.000 en dos cuotas: una primera de 500 dólares hasta el 31 de mayo y otra de 400 dólares más $350.000 hasta el 30 de junio, ambas ante la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).

El problema siguió porque el 2 de junio, González fue citado a OMA para abonar la primera cuota, pero informó que no se presentaría por no tener el dinero. Lo que prometió fue pagarlo en los siguientes días, pero nada pasó.

Esto llevó a que el Ministerio Público Fiscal solicitara la formalización de la investigación penal preparatoria por el delito de estafa. La jueza Chicón accedió al pedido y estableció un plazo de 8 meses para avanzar con la instrucción. Mientras, González continuará en libertad, pero tiene prohibido salir del país sin autorización judicial.