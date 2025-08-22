Él aparentaba y decía ser un abogado, también indicaba que trabajaba en el Poder Judicial. Sin embargo era una ilusión, un cuento diagramado para que las personas creyeran en él y las estafara. Esta es la acusación que recae sobre el sanjuanino denunciado de hacer maniobras de estafas millonarias y libramiento de cheques sin fondos. Sus acciones delictivas habrían provocado un perjuicio económico superior a los 11 millones de pesos y los 15 mil dólares.

Este último jueves se presente en una audiencia donde le atribuyeron los delitos de estafas y un juez dispuso la acumulación de causas. Por el momento Lucas Eduardo Rojas Moretta, seguirá en libertad bajo medidas de control judicial.

De acuerdo con lo que dio a conocer la justicia, el hombre de 38 años, enfrenta tres denuncias en San Juan por maniobras de estafa y cheques sin fondos que superan los 11 millones de pesos y 15 mil dólares. Ante esto, el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, pidió un año de investigación penal preparatoria.

Según mencionaron, esta persona decía ser abogado y empleado del Poder Judicial para embaucar a empresarios y particulares. Pero toda su fachada cayó. Los dos primeros casos que figuran en la denuncia datan del 22 de mayo y del 16 de junio de 2024, cuando Rojas retiró del frigorífico de la empresa MEC SAS, en Rawson, un total de 200 medias reses bovinas y 101 porcinas. Abonó esa mercadería con dos cheques sin fondos por $9.007.068 y $2.548.000, lo que provocó un perjuicio calculado en más de 11,5 millones de pesos.

En abril de 2024, repitió la maniobra, pero esta vez con el médico Osvaldo Echenique, a quien convenció de prestarle dinero con la firma de contratos. El denunciante le entregó 20 mil dólares, además de $5.000.000, $2.000.000 y otros $5.615.000. Lucas Rojas le indicaba que todo iría a un negocio legal y luego serían devueltos. Sin embargo nunca paso.

Otra de sus víctimas fue Claudio Machado Guirado, quien aseguró haber entregado primero 5 mil dólares y luego otros 10 mil. A cambio recibió pagarés y la promesa de que Rojas le devolvería el capital junto con una renta mensual de 1.700 dólares. Nada de lo prometido ocurrió, e incluso cuando quiso cobrarle el acusado alegó haber sufrido un accidente en otra provincia.

Cabe mencionar que Rojas no tiene condenas anteriores, aunque sí carga con un antecedente en Santiago del Estero, donde fue detenido en 2024 por defraudación en otra causa. Si bien recuperó su libertad, él sigue asociado a estafas que en este caso se investigan en San Juan.