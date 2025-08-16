Una niña de un año murió este sábado 16 de agosto en el barrio Los Nogales, Santa Lucía, cuando salió de su casa después de almorzar y cayó accidentalmente a un canal de riego.

El hecho ocurrió cerca de las 14 y, según confirmaron fuentes judiciales, la pequeña habría fallecido de manera instantánea. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 16 en una finca, a un kilómetro del lugar donde se produjo la caída.

Las mismas fuentes explicaron que el caso quedó esclarecido gracias a las cámaras de seguridad de vecinos, que registraron el momento en que la niña cayó al agua.