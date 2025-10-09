Este jueves se llevó a cabo en los Tribunales de San Juan la audiencia de control de detención y formalización contra Oscar Iván Pelayes, acusado de haber violado a su pareja de 23 años en una vivienda ubicada en el departamento 9 de Julio, el pasado 6 de octubre.

El procedimiento estuvo a cargo del juez Sergio López Martí, quien resolvió que el imputado deberá cumplir 30 días de detención en el calabozo de la Comisaría 31, correspondiente a la jurisdicción de su domicilio. La causa fue caratulada por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal, contemplado en el Código Penal Argentino.

De acuerdo con información publicada por el portal Noticias Ya, el ataque se habría producido tras una fuerte discusión motivada por un ataque de celos. La víctima, en su denuncia, describió una relación marcada por la violencia. “La relación con Oscar siempre fue mala porque me agredió de forma verbal y física —golpes de puños, zamarreos, etc.—. Tuvimos muchas idas y vueltas”, señaló la joven ante la Justicia.

Además, se supo que la mujer convivía con la hermana del acusado desde hace unos cinco años, en una vivienda del Loteo Municipal de Las Chacritas, en el mismo departamento. La pareja tiene una hija en común de un año de edad.

Con la medida de detención preventiva, la Justicia sanjuanina busca garantizar la protección de la víctima y el avance de la investigación. En los próximos días, el fiscal interviniente continuará reuniendo pruebas y testimonios para determinar si Pelayes será sometido a juicio por el grave delito que se le imputa.