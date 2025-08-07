Una joven denunció que fue abusada tras salir de un boliche en Capital
La sanjuanina de 20 años denunció que el hecho ocurrió tras salir de un boliche en Capital y ser invitada a la casa de un joven. Fuentes judiciales confirmaron que el caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal.
Una joven M.S, de 23 años, denunció este jueves por la mañana que fue abusada sexualmente luego de haber salido a bailar con una amiga en un boliche del departamento de Capital. El hecho, según su relato, ocurrió durante la madrugada en el interior de una vivienda a la que fue invitada por un joven, reconocido en el ambiente nocturno sanjuanino.
Según su testimonio, el encuentro comenzó en el boliche ubicado entre las calles Rawson y Fray Mamerto Esquiú donde ella y su amiga se cruzaron con dos jóvenes. Después de compartir algunas bebidas, uno de ellos los invitó a su casa, asegurando que estaban solos porque su madre se encontraba de viaje.
Ya en la vivienda, continuaron bebiendo. En un momento la joven aseguró que se quedó dormida y que, al despertarse, encontró al joven encima de ella. Estaba siendo penetrada sin su consentimiento. Afortunadamente, logró apartarlo, buscó a su amiga y ambas se retiraron del lugar en un vehículo de transporte privado.
Fuentes judiciales confirmaron que la joven radicó la denuncia en la Unidad Fiscal de CAVIG y que la causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que ya inició las actuaciones correspondientes.