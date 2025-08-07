Una joven M.S, de 23 años, denunció este jueves por la mañana que fue abusada sexualmente luego de haber salido a bailar con una amiga en un boliche del departamento de Capital. El hecho, según su relato, ocurrió durante la madrugada en el interior de una vivienda a la que fue invitada por un joven, reconocido en el ambiente nocturno sanjuanino.

Según su testimonio, el encuentro comenzó en el boliche ubicado entre las calles Rawson y Fray Mamerto Esquiú donde ella y su amiga se cruzaron con dos jóvenes. Después de compartir algunas bebidas, uno de ellos los invitó a su casa, asegurando que estaban solos porque su madre se encontraba de viaje.

Ya en la vivienda, continuaron bebiendo. En un momento la joven aseguró que se quedó dormida y que, al despertarse, encontró al joven encima de ella. Estaba siendo penetrada sin su consentimiento. Afortunadamente, logró apartarlo, buscó a su amiga y ambas se retiraron del lugar en un vehículo de transporte privado.

Fuentes judiciales confirmaron que la joven radicó la denuncia en la Unidad Fiscal de CAVIG y que la causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que ya inició las actuaciones correspondientes.