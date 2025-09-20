Una jueza sanjuanina aseguró que la ley que endurece penas por siniestros es “peligrosa”

Por unanimidad, el Senado votó por unanimidad la reforma del Código Penal que agrava las penas en siniestros viales., que propone el endurecimiento de penas por siniestros viales. La repercusión local llegó de parte de Ana Lía Larrea, jueza Penal de segunda instancia, quien en entrevista con el programa de Canal 13, “Todos Vivos”, la calificó de “peligrosa”.

Los 66 votos afirmativos de los senadores le dieron media sanción y ahora definirá la Cámara de Diputados. El proyecto establece condenas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores agravantes como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad, uso del celular al volante o fuga del lugar del hecho.

La jueza sanjuanina opinó que quitar beneficios en posibilidades de provatión y juicios abreviados y de suspensión de juicio a prueba no es positivo. "No me gusta porque creo que debemos ir a una política criminal moderna, donde los medios alternativos de solución de conflictos tienen que estar ponderados y tienen que quedarse", precisó.

Si bien la jueza expresó que entiende que la ley nació del dolor de miles de familiares víctimas de siniestros fatales, señaló que lo que propone la flamante norma es "peligroso" que se aplique solamente la pena privativa de libertad en esta clase de delitos donde no hay dolo. Es decir, donde no existe la intención de lastimar, herir o matar.

Larrea destacó el punto de la ley que propone agravar penas en caso de excesiva velocidad. "Creo que sí las tenemos que tener en cuenta en algunos casos, pero ver cómo", dijo.

Sobre la posibilidad de que los condenados por siniestros viales graves no puedan acceder a los beneficios de libertad condicional, la magistrada se mostró definitivamente en contra. Larrea indicó que el problema en este punto es la gran cantidad de figuras que ya cuentan con esta imposibilidad, lo que hace que miles de sanjuaninos no puedan salir para poder ir reinsertándose en la sociedad. De todos modos, propuso que debería tratarse más a fondo para estudiar otras posibilidades.

"Muchos de los que estamos aplicando el derecho penal moderno velamos por una forma una aplicación dinámica, que cuente con soluciones alternativas, porque todos los países modernos van hacia ese lado", destacó.

Larrea señaló que dentro de los casos de siniestros de tránsito hay muchas variables que deben de tenerse en cuenta. A la hora de enumerar, indicó: "el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o estupefacientes. Hay muchos matices que habría que ver"