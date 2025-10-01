Este martes, en la Sala 4 del Poder Judicial, se llevó a cabo una audiencia clave en la causa que investiga una presunta estafa contra Minera Andina del Sol, tras una millonaria transferencia realizada por error. Los imputados son Roberto Dany Sarmiento, señalado como autor, y su esposa Myriam Muñoz, acusada como partícipe necesaria, ambos oriundos de San Luis.

La audiencia fue presidida por la jueza Gloria Verónica Chicón, quien resolvió avanzar con la formalización de la acusación. Según la denuncia, la minera transfirió por equivocación $110 millones de pesos a una cuenta vinculada al matrimonio, quienes en lugar de devolver el dinero lo habrían retenido de manera indebida.

Como parte de las medidas adoptadas, la magistrada dispuso:

Embargo de bienes por $144 millones

Secuestro de tres vehículos

Inhibición general de bienes

Prohibición de salir del país sin autorización judicial

Presentación periódica en la Subcomisaría 23 de San Luis por 9 meses

En la audiencia también participaron los abogados defensores: Omar Néstor Quiroga, en representación de Sarmiento, y Juliana Vizcaíno González, como defensora particular de Muñoz.

Con esta formalización, la investigación judicial retoma impulso y abre un capítulo central para esclarecer cómo se produjo la millonaria transferencia y qué grado de responsabilidad tuvieron los imputados.