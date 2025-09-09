Una mujer denunció que su expareja, actual concejal de Valle Fértil, le usurpó la casa donde vive junto a sus hijos. El caso toma relevamiento por varias cuestiones, pero la principal de ella es que este hombre, identificado como Pedro Lucero, concejal de Juntos por el Cambio del departamento, tiene una perimetral hacia la mujer por una denuncia por violencia de género.

La abogada de la damnificada, Emilce Forte, dialogó con Canal 13 San Juan y mencionó que la víctima se dio cuenta de la situación a través de las cámaras de seguridad de su casa, debido a que ella se encontraba en la capital sanjuanina realizando trámites médicos. “Ella se entera que a las 11:45 este hombre, junto a tres personas más, habían ingresado por la fuerza al domicilio y se instalaron allí”.

“Habría cierta complicidad por la policía porque cuando se comunican con la fiscalía de la ciudad de San Juan, malinforman al fiscal Alejandro Díaz. No tenían conocimiento de que era concejal del departamento ni tampoco que tenía una perimetral contra la señora”.

La usurpación de la vivienda habría sido alrededor de las 11:45 según el horario de las cámaras y la mujer expone que la denuncia de la víctima fue radicada sobre las 17 horas, cuando ella ya había llegado al departamento alejado.

“El lote donde está la vivienda se lo entregan a la mamá del concejal y la señora se lo entrega a ellos para que construyeran. Hace nueve años habían comenzado a habitar el lugar”, concluyó. por el momento, la mujer no puede estar con sus hijos debido a que está atravesando una crisis de nervios y los chicos están con el padre en la vivienda.