En la madrugada de este martes, cuatro sujetos fueron detenidos por presuntamente integrar una banda dedicada al robo de ruedas. Sin embargo, las autoridades revelaron a este medio que todavía hay dos sujetos prófugos. Uno de ellos es un famoso delincuente vinculado a decenas de hechos que cometió a lo largo de más de 10 años.

Se trata de Nelson Vivares, un hombre de 40 años de edad que trabajaba como minero hace tiempo atrás. El mismo viene siendo vinculado al robo de ruedas y de distintos objetos de valor guardados dentro de vehículos desde, al menos, el 2012.

Del hecho más antiguo que se tiene registro data de abril del mencionado año. Sobre finales de ese mes el hombre fue detenido alrededor de las 13:00 en la playa de estacionamiento de la sucursal del “Súper Vea”, situada en 25 de Mayo y Jujuy.

El mismo había intentado robar partes de algunos rodados que estaban estacionados en el lugar, pero fueron descubiertos por el personal de seguridad. Si bien tanto Vivares como su cómplice, Javier Ramírez, intentaron escapar en un Volkswagen Gol, fueron atrapados y quedaron alojados en los calabozos de la comisaría 1°.

En ese hecho le terminaron secuestrando múltiples herramientas como pinzas de corte y destornillados, las cuáles utilizaba para cometer los ilícitos. Lejos de alejarse de esta vida llena de delitos, a los pocos años Vivares directamente se convirtió en noticia nacional.

El 19 de abril de 2015 se viralizó un video registrado por las cámara de seguridad del Patio Alvear. Las mismas mostraban a Nelson en la zona del estacionamiento, robándose un Volkswagen Gol de color negro y recién días después fue detenido.

En ese momento trascendió el dato de que había sido detenido 13 veces cometiendo ese tipo de hechos. No obstante, siempre quedaba en libertad bajo caución juratoria asegurándole a los jueces que no iba a volver a actuar de esa manera.

Claramente nunca cumplió con su palabra y siguió cometiendo ilícitos. Otro hecho resonante que lo tuvo como protagonista se dio en junio del 2018. En ese momento, efectivos de la Brigada de Investigaciones Norte fue a detenerlo, ya que tenía un pedido de captura al estar vinculado en una causa por el delito de Tenencia ilegítima de armas de fuego.

Vivares se encontraba en las inmediaciones de calle Díaz y Centenario cuando lo encontraron. Al notar la presencia policial se subió a su Volkswagen Gol Power e intentó escapar por las calles de Chimbas. Sin embargo, terminó perdiendo el control y estrellándose contra el frente de una vivienda, por lo que fue aprehendido.

En ese entonces también ya contaba con otra condena en suspenso, también por haber violentado un vehículo para trata de robar objetos que habían dentro.

Ahora está siendo buscado por personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, por formar parte de una banda delictiva dedicada a robar ruedas de auxilio. Los mismos habrían cometido entre 10 y 12 hechos en San Juan en los últimos meses. En las próximas 72 horas cuatro de sus cómplices tendrán su audiencia de formalización mientras él, y otro sospechoso apodado “El Cuchillo”, siguen evadidos de la Justicia.