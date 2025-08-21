Por la mañana de este miércoles 21 de agosto se llevó a cabo la audiencia de formalización vinculada a múltiples robos de ruedas en San Juan. Durante la misma fueron imputados un total de seis sujetos que formarían parte de esta banda delictiva.

Las autoridades están investigando si estos seis detenidos conformaron una asociación ilícita que actuaba principalmente en el estacionamiento de supermercados. Buscaban vehículos detenidos que no tuvieran testigos cerca y, disimuladamente, robaban la rueda de auxilio.

Los involucrados son:

Gastón Guzmán: taxista albardonero que ya tenía antecedentes por hurto; incluso había blanqueado su situación con la justicia hace tan solo un mes.

Mauricio Rodríguez: oriundo de Chimbas, trabaja en una gomería y tiene antecedentes por una causa federal.

Maximiliano Páez: no cuenta con antecedentes.

Pablo Díaz: cuenta con un total de seis antecedentes. Su última condena fue por delitos contra la propiedad; había cumplido su última pena en julio.

Ramón Anés: sin antecedentes. Tiene diabetes tipo 2, pero ha podido permanecer detenido sin complicaciones de salud.

Lucas Solís: solo tiene antecedentes por contravención y por esta presunta banda.