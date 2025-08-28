El nuevo sospechoso de haber cometido el asesinato de Mario Alday en la Villa del Carril, tuvo su audiencia de formalización este jueves. Allí el sospechoso pidió perdón, principalmente a sus familiares.

Luego de que se estableciera el lapso de 1 año para realizar la investigación y que quedara imputado formalmente por Homicidio agravado por criminis causa, Ángel Nahuel Flores habló con el móvil de Canal 13.

Cuando efectivos policiales estaban retirándolo de una de las salas de Tribunales, este muchacho apodado como “Pala Ancha” declaró: “Le pido perdón a mi familia por haber hecho esto”. Cabe recordar que anteriormente ya había alertado a todos los presentes, asegurando que se quitaría la vida una vez que llegue al Servicio Penitenciario.

Flores está realmente complicado ya que, por ejemplo, las autoridades encontraron prendas que coinciden con las que detectaron las cámaras de seguridad en la zona del hecho. Por otro lado, si se mantiene esta carátula que se le ha dado el caso, la única condena posible es la prisión perpetua.